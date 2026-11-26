Европейский Союз планирует предоставить Украине 45 млрд евро кредита в 2027 году, однако четыре страны выступают против участия всех стран блока в финансировании ссуды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Против участия всех государств-членов ЕС в предоставлении Украине ссуды возражают Словакия, Чехия, Венгрия и Болгария.

В то же время, Германия и несколько других стран настаивают, что участие всех членов в финансировании должно стать условием более широкого бюджетного соглашения.

По данным Reuters, эти четыре государства являются одними из самых чистых получателей средств из бюджета ЕС.

Спор вокруг кредита отражает более широкие разногласия между странами, которые платят в общий бюджет больше, чем получают, и получающими больше, чем вносят.

Евросоюз планирует ссудить для Украины 45 млрд евро в рамках действующего бюджета, который завершается в конце 2027 года. Возврат этих средств предусмотрен только после выплаты Россией военных репараций Киеву.

Еще 25 млрд евро в 2027 году должны предоставить страны, не входящие в ЕС. Среди них - Великобритания, Норвегия, Япония, Швейцария и Канада.

В общей сложности эти 70 млрд евро должны покрыть дефицит финансирования, с которым Украина столкнется в следующем году.

Кроме того, в бюджете ЕС на 2028-2034 годы предлагают предусмотреть до 100 млрд. евро помощи Украине.

Европейские лидеры планируют согласовать решение по финансированию на саммите 17-18 декабря.