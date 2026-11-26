Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар прем'єр-міністра Естонії Крістена Міхала на саміті ЄС у Брюсселі.

Що заявив прем'єр Естонії

Естонський прем'єр сказав це після прибуття на саміт ЄС у Брюсселі. За його словами, на Україну чекає "пекельна" зима, і Київ повинен знати, що Європа готова "прикрити йому спину".

"Україна бореться за нас. Ми лише рахуємо євро, хоч нема нічого поганого в тому, щоб євро були пораховані. Українці проливають кров. Тому ми повинні зробити все від нас залежне", - заявив Міхал.

Застереження щодо оборонних видатків

Прем'єр також застеріг від будь-яких подальших скорочень видатків на оборону. Він пояснив це тим, що Росія посилює гібридну війну.