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Таловеров поблагодарил "Зеленую армию" и сменил клуб в Англии

Сток, Суббота 05 июля 2025 13:38
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Таловеров поблагодарил "Зеленую армию" и сменил клуб в Англии Фото: Максим Таловеров (ФК "Плимут")
Автор: Андрей Костенко

Защитник сборной Украины Максим Таловеров официально покинул "Плимут" и стал футболистом клуба Чемпионшипа - "Сток Сити".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницы Таловерова и "Сток Сити" в Instagram.

Как футболист попрощался с "Плимутом"

Сначала Таловеров в соцсети попрощался с клубом "Плимут Аргайл", опубликовав эмоциональное обращение к болельщикам.

"Хотя мое время в "Плимут Аргайл" было недолгим, я искренне наслаждался каждым мгновением. С первого дня меня встретили с распростертыми объятиями, и я почувствовал себя частью чего-то особенного", - написал футболист.

Макси вспомнил ключевые моменты, которые останутся с ним навсегда: победу над "Ливерпулем" в Кубке Англии и гол на "Этихад Стэдиум" - в ворота "Манчестер Сити".

"Это моменты, которые я пронесу с собой навсегда. Мне искренне жаль, что нам не удалось избежать вылета в прошлом сезоне. Каждый из нас выложился на полную, и больно осознавать, что мы не смогли оставить клуб в Чемпионшипе", - признался он.

Также игрок поблагодарил партнеров по команде, персонал клуба и болельщиков - "Зеленую Армию" - за их неизменную поддержку.

"Я желаю "Аргайл" только самого лучшего в будущем и с нетерпением жду возможности вернуться на "Хоум Парк". Это место всегда будет иметь особое значение для меня", - заключил он.

Новый контракт украинца

И почти одновременно "Сток Сити" на официальном сайте и в соцсетях объявил о трансфере футболиста.

Известно, что контракт заключен на три года. По неофициальным данным, "Сток" заплатил "Плимуту" за украинца два миллиона евро.

Таловеров поблагодарил &quot;Зеленую армию&quot; и сменил клуб в Англии

Что известно о "Сток Сити"

В прошлой кампании "Сток" вместе с "Плимутом" сражался за выживание во втором дивизионе английского футбола. В отличие от нынешнего клуба Таловерова, он удержался в Чемпионшипе, финишировав 18-м из 24-х команд.

Последний раз в АПЛ "Сток Сити" играл в сезоне-2017/18, завершил турнир на 19-м месте и понизился в классе. В историческом активе клуба - одна победа в Кубке английской лиги (1972 год).

"Сток Сити" трижды стартовал в еврокубках, где в сезоне-2011/12 пересекся, в частности, с киевским "Динамо". Оба матча в групповом раунде Лиги Европы принесли ничьи - 1:1. "Динамо" из группы не вышло, а "Сток" прошел в плей-офф, где в 1/16 финала уступил испанской "Валенсии".

Кто такой Максим Таловеров

Родился 28 июня 2000 года в российском Нальчике, где в то время выступал его отец - тоже профессиональный футболист. Воспитывался в академии донецкого "Шахтера". На молодежном уровне играл за столичный "Арсенал" и донецкий "Олимпик".

Вся взрослая карьера футболиста связана с зарубежными коллективами. В 2019-м 19-летний игрок заключил соглашение с чешским клубом "Ческе-Будеевице", а через три года перешел в пражскую "Славию". На правах аренды провел некоторое время в пражской "Спарте" и "Словане" (Либерец).

С 2023-го года Таловеров - игрок австрийского клуба ЛАСК. Сначала выступал там в аренде от "Славии", а затем, в феврале 2024 года заключил с австрийцами полноценное соглашение. Провел за клуб из Линца 67 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал два ассиста.

Зимой 2025-го перешел в клуб английского Чемпионшипа "Плимут Аргайл", за который провел 13 матчей, забил два гола и отдал одну передачу. В марте получил травму, из-за которой не играл в течение месяца.

Выступал за молодежную и олимпийскую сборные Украины. В составе национальной команды провел 7 поединков. Участник Евро-2024 и Олимпийских игр в Париже.

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