Таловеров поблагодарил "Зеленую армию" и сменил клуб в Англии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницы Таловерова и "Сток Сити" в Instagram.

Как футболист попрощался с "Плимутом"

Сначала Таловеров в соцсети попрощался с клубом "Плимут Аргайл", опубликовав эмоциональное обращение к болельщикам.

"Хотя мое время в "Плимут Аргайл" было недолгим, я искренне наслаждался каждым мгновением. С первого дня меня встретили с распростертыми объятиями, и я почувствовал себя частью чего-то особенного", - написал футболист.

Макси вспомнил ключевые моменты, которые останутся с ним навсегда: победу над "Ливерпулем" в Кубке Англии и гол на "Этихад Стэдиум" - в ворота "Манчестер Сити".

"Это моменты, которые я пронесу с собой навсегда. Мне искренне жаль, что нам не удалось избежать вылета в прошлом сезоне. Каждый из нас выложился на полную, и больно осознавать, что мы не смогли оставить клуб в Чемпионшипе", - признался он.

Также игрок поблагодарил партнеров по команде, персонал клуба и болельщиков - "Зеленую Армию" - за их неизменную поддержку.

"Я желаю "Аргайл" только самого лучшего в будущем и с нетерпением жду возможности вернуться на "Хоум Парк". Это место всегда будет иметь особое значение для меня", - заключил он.

Новый контракт украинца

И почти одновременно "Сток Сити" на официальном сайте и в соцсетях объявил о трансфере футболиста.

Известно, что контракт заключен на три года. По неофициальным данным, "Сток" заплатил "Плимуту" за украинца два миллиона евро.