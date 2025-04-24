"Мы договорились с Россией". Трамп сделал заявление о мирном соглашении и упрекнул Зеленского

Мирные переговоры в Лондоне

В среду, 23 апреля, в Лондоне состоялся очередной раунд мирных переговоров с участием представителей Украины, Британии, Франции и Германии и США.

В ходе встречи американская сторона предложила новый мирный план по Украине, по которому Вашингтон готов признать Крым территорией РФ и отменить антироссийские санкции. Взамен Кремль замораживает войну.

Однако президент Владимир Зеленский отказался от такой идеи.

Трамп раскритиковал позицию Зеленского. Он заявил, что если не согласиться на такой план, то война затянется надолго, а Украина рискует полностью потерять независимость.

Россия требует от Киева отдать ей под контроль четыре области и обещает завершить войну.

Тем временем европейские союзники Украины ищут возможность уступок из-за непоколебимой позиции США.

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