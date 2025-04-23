Европейские союзники подталкивают Украину к уступкам из-за позиции США, - FT

В Европе обеспокоены жесткой позицией президента США Дональда Трампа в отношении Украины и разрабатывают соглашение с территориальными уступками для Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По словам чиновника, эти три европейские страны пытаются найти компромиссный вариант соглашения, который не заставил бы Украину нарушить все "красные линии", но мог бы содержать определенные уступки со стороны Киева относительно передачи территорий как конечного результата переговоров.

Знакомый с ходом переговоров в Лондоне чиновник, заявил изданию, что в Великобритании, Франции и Германии возрастает беспокойство жесткостью позиции США по Украине и потерей Дональда Трампа терпения в этом процессе.

Переговоры в Лондоне

В среду, 23 апреля, в Лондоне прошли переговоры делегаций Украины, Британии, Франции и Германии касательно мирного соглашения для завершения войны.

По данным издания The Washington Post, США предложили собственный мирный план по Украине. Согласно нему, Вашингтон готов признать Крым территорией РФ и отменить антироссийские санкции. Взамен Россия прекращает все боевые действия и война замораживается.

Однако президент Владимир Зеленский отказался идти на такие уступки. После этого госсекретарь США Марко Рубио отказался ехать в Лондон - американскую делегацию возглавил только спецпредставитель Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф.

Трамп жестко раскритиковал позицию Зеленского и сказал, что война затянется еще на несколько лет, а Украина рискует полностью потерять независимость.

Кремль продолжает требовать от Украины полностью отдать под ее контроль четыре области востока и юга и обещает в таком случае "мгновенно" завершить войну.

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