"Мы были удивлены": Трамп раскрыл неожиданный момент о войне с Ираном

Президент США Дональд Трамп рассказал, что для него стало сюрпризом в борьбе с Ираном. Это связано с тем, как Тегеран отреагировал на атаки.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на этер CNN , об этом Трамп заявил в интервью журналисту Джейку Тепперу.

Трамп заявил, что больше всего его удивили удары Ирана по странам Персидского залива - Бахрейну, Иордании, Кувейту, Катару и Объединенным Арабским Эмиратам.

"Мы были удивлены. "Мы сказали им: "Мы с этим справимся", а теперь они хотят воевать. И они агрессивно воюют", - заявил Трамп.

Президент США добавил, что эти страны должны были бы быть мало вовлечены в боевые действия, но теперь они якобы "сами настаивают".

Что он сказал об арабских лидерах

По словам Трампа, он хорошо знает руководителей стран региона. "Они жесткие и умные", - передает журналист слова президента США.

Он также заявил, что атаки Ирана по гражданским объектам вызвали резкую реакцию в регионе.

"Иранцы "стреляли в отель, они стреляли в многоквартирный дом. Это их просто разозлило. Они любят нас, но они наблюдали", - цитирует CNN слова Трампа.

Ближний Восток в огне: что известно

28 февраля США и Израиль начали масштабную координированную операцию против Ирана. В ответ Тегеран пообещал действовать "без пощады" и начал массированные ракетные и беспилотные удары. Под огнем оказались Израиль, базы США в регионе и страны Персидского залива, где размещены американские силы.

В результате боевых действий есть погибшие среди военных и гражданского населения. Сообщается также о потерях боевой техники с разных сторон.