ua en ru
Пн, 02 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

"Мы были удивлены": Трамп раскрыл неожиданный момент о войне с Ираном

Понедельник 02 марта 2026 18:45
UA EN RU
"Мы были удивлены": Трамп раскрыл неожиданный момент о войне с Ираном Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Елена Чупровская

Президент США Дональд Трамп рассказал, что для него стало сюрпризом в борьбе с Ираном. Это связано с тем, как Тегеран отреагировал на атаки.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на этер CNN, об этом Трамп заявил в интервью журналисту Джейку Тепперу.

Читайте также: Цепная реакция: как иранский кризис может повлиять на цены в Украине

Трамп заявил, что больше всего его удивили удары Ирана по странам Персидского залива - Бахрейну, Иордании, Кувейту, Катару и Объединенным Арабским Эмиратам.

"Мы были удивлены. "Мы сказали им: "Мы с этим справимся", а теперь они хотят воевать. И они агрессивно воюют", - заявил Трамп.

Президент США добавил, что эти страны должны были бы быть мало вовлечены в боевые действия, но теперь они якобы "сами настаивают".

Что он сказал об арабских лидерах

По словам Трампа, он хорошо знает руководителей стран региона. "Они жесткие и умные", - передает журналист слова президента США.

Он также заявил, что атаки Ирана по гражданским объектам вызвали резкую реакцию в регионе.

"Иранцы "стреляли в отель, они стреляли в многоквартирный дом. Это их просто разозлило. Они любят нас, но они наблюдали", - цитирует CNN слова Трампа.

Ближний Восток в огне: что известно

28 февраля США и Израиль начали масштабную координированную операцию против Ирана. В ответ Тегеран пообещал действовать "без пощады" и начал массированные ракетные и беспилотные удары. Под огнем оказались Израиль, базы США в регионе и страны Персидского залива, где размещены американские силы.

В результате боевых действий есть погибшие среди военных и гражданского населения. Сообщается также о потерях боевой техники с разных сторон.

На фоне обострения иностранцы массово покидают Иран через Азербайджан, авиакомпании отменяют рейсы на Ближний Восток, а ООН и мировые лидеры призывают стороны к деэскалации.

В то же время президент США угрожает Ирану еще более масштабной атакой. "Мы еще не начинали", - говорит он.

Читайте РБК-Украина в Google News
Иран Дональд Трамп Ближний восток
Новости
Отбили больше, чем РФ захватила: Сырский подвел итоги зимы на фронте
Отбили больше, чем РФ захватила: Сырский подвел итоги зимы на фронте
Аналитика
Эйджизм в Украине закончился? Как работники 55+ спасают рынок труда: интервью с Эллой Либановой
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Эйджизм в Украине закончился? Как работники 55+ спасают рынок труда: интервью с Эллой Либановой