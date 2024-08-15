Мы были на окраине Суджи уже в первый день: военный ВСУ рассказал о начале наступления

Украинские бойцы "с небольшим сопротивлением" пересекли границу с РФ в Курской области ночью 6 августа. Почти сразу же они вышли на западную окраину города Суджа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рассказ одного из участников вторжения британскому BBC .

Военный, который в материале называется Томашем, говорит, что его подразделение беспилотников потратило два дня, прокладывая путь для вторжения через границу.

Он получил приказ прибыть в определенное место в Сумской области, но не знал, какой будет задача.

По словам Томаша, украинские защитники заранее подавили средства связи и наблюдения противника, чтобы освободить путь.

"Элемент неожиданности сработал. Мы легко вошли с небольшим сопротивлением. 6 августа первые группы переправились ночью по нескольким направлениям. Почти сразу они вышли на западную окраину города Суджа", — рассказал военный.

Он также поделился впечатлениями от контактов с местным населением. "Русские мирные жители, с которыми мы сталкиваемся, не сопротивляются. Мы их не трогаем, но они либо относятся к нам резко, отрицательно, либо вообще не относятся", - отметил боец. "Также нас обманывают касательно позиций российских войск", – добавил он.