Ми були на околиці Суджі вже у перший день: військовий ЗСУ розповів про початок наступу

Українські бійці "з невеликим опором" перетнули кордон з РФ у Курській області вночі 6 серпня. Майже одразу вони вийшли на західну околицю міста Суджа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розповідь одного з учасників вторгнення британському BBC .

Військовий, який у матеріалі називається Томашем, каже, що його підрозділ безпілотників витратив два дні, прокладаючи шлях для вторгнення через кордон.

Він отримав наказ прибути у визначене місце в Сумській області, але не знав, яким буде завдання.

За словами Томаша, українські захисники заздалегідь придушили засоби зв’язку та спостереження противника, щоб звільнити шлях.

"Елемент несподіванки спрацював. Ми легко увійшли з невеликим опором. 6 серпня перші групи переправилися вночі в кількох напрямках. Майже одразу вони вийшли на західну околицю міста Суджа", — розповів військовий.

Він також поділився враженнями від контактів з місцевим населенням. "Російські мирні жителі, з якими ми стикаємося, не чинять опору. Ми їх не чіпаємо, але вони або ставляться до нас різко, негативно, або взагалі не ставляться", - зазначив боєць. "Також нас обманюють щодо позицій російських військ", – додав він.