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Ми були на околиці Суджі вже у перший день: військовий ЗСУ розповів про початок наступу

Четвер 15 серпня 2024 07:12
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Ми були на околиці Суджі вже у перший день: військовий ЗСУ розповів про початок наступу
Автор: Вадим Ребрина

Українські бійці "з невеликим опором" перетнули кордон з РФ у Курській області вночі 6 серпня. Майже одразу вони вийшли на західну околицю міста Суджа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розповідь одного з учасників вторгнення британському BBC.

Військовий, який у матеріалі називається Томашем, каже, що його підрозділ безпілотників витратив два дні, прокладаючи шлях для вторгнення через кордон.

Він отримав наказ прибути у визначене місце в Сумській області, але не знав, яким буде завдання.

За словами Томаша, українські захисники заздалегідь придушили засоби зв’язку та спостереження противника, щоб звільнити шлях.

"Елемент несподіванки спрацював. Ми легко увійшли з невеликим опором. 6 серпня перші групи переправилися вночі в кількох напрямках. Майже одразу вони вийшли на західну околицю міста Суджа", — розповів військовий.

Він також поділився враженнями від контактів з місцевим населенням. "Російські мирні жителі, з якими ми стикаємося, не чинять опору. Ми їх не чіпаємо, але вони або ставляться до нас різко, негативно, або взагалі не ставляться", - зазначив боєць. "Також нас обманюють щодо позицій російських військ", – додав він.

Нагадаємо, за словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, станом на 13 серпня Україна взяла під контроль 74 населені пункти Курської області.

Вчора, 14 серпня, він повідомив, що Сили оборони України завершили пошук та знищення противника у Суджі.

Загалом, за словами Сирського, Україна контролює близько 1000 кв км прикордонного російського регіону.

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