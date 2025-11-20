Мы не будем делать резких заявлений о плане США и настроены на четкую работу, - Зеленский

Глава государства отметил, что сегодня был на встрече с представителями Соединенных Штатов. Американская сторона предоставила свои предложения - пункты плана, чтобы закончить войну.

"Мы с первых дней войны занимаем одну, очень простую позицию: Украине нужен мир. И настоящий мир - такой, который не сломает третье вторжение. Достойный мир - чтобы условия были с уважением к нашей независимости, нашего суверенитета, к достоинству украинского народа. И мы именно такие условия должны обеспечить", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Он заверил, что обозначил принципиальные позиции и в дальнейшем команды будут работать над этими предложениями - "чтобы это было по-настоящему".

"Мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу - Украина, Соединенные Штаты и наши друзья и партнеры в Европе и в мире", - заверил президент.

Владимир Зеленский поблагодарил европейских партнеров за поддержку.

Он отметил, что сегодня говорил с Президентом Финляндии Стуббом с целью координации совместных усилий.

Также упомянул, что постоянно на связи и с другими лидерами, в частности, президентом Франции.

"Я рассчитываю в ближайшие дни говорить с Президентом Трампом. Мы осознаем, что сила Америки и поддержка Америки могут приблизить мир реально, и мы не хотим это потерять. Мы понимаем также и то, что в России нет реального желания мира, иначе они бы и не начинали эту войну", - констатировал Зеленский.

По его словам, Россия весь этот год пытается сделать только одно - отложить санкции и выиграть еще время для войны.

"Америке по силам сделать так, чтобы российская настроенность на окончание войны наконец стала серьезной. Буду ради этого работать и в дальнейшем на сто процентов - все мое время именно этому сейчас посвящено. Украине нужен мир, и Украина будет делать все, чтобы никто в мире не сказал, что якобы это мы срываем дипломатию", - заверил Зеленский.