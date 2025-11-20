Мы не будем делать резких заявлений о плане США и настроены на четкую работу, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Украина стремится к настоящему миру и не будет пытаться сорвать мирный процесс.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Владимира Зеленского.
Глава государства отметил, что сегодня был на встрече с представителями Соединенных Штатов. Американская сторона предоставила свои предложения - пункты плана, чтобы закончить войну.
"Мы с первых дней войны занимаем одну, очень простую позицию: Украине нужен мир. И настоящий мир - такой, который не сломает третье вторжение. Достойный мир - чтобы условия были с уважением к нашей независимости, нашего суверенитета, к достоинству украинского народа. И мы именно такие условия должны обеспечить", - подчеркнул Владимир Зеленский.
Он заверил, что обозначил принципиальные позиции и в дальнейшем команды будут работать над этими предложениями - "чтобы это было по-настоящему".
"Мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу - Украина, Соединенные Штаты и наши друзья и партнеры в Европе и в мире", - заверил президент.
Владимир Зеленский поблагодарил европейских партнеров за поддержку.
Он отметил, что сегодня говорил с Президентом Финляндии Стуббом с целью координации совместных усилий.
Также упомянул, что постоянно на связи и с другими лидерами, в частности, президентом Франции.
"Я рассчитываю в ближайшие дни говорить с Президентом Трампом. Мы осознаем, что сила Америки и поддержка Америки могут приблизить мир реально, и мы не хотим это потерять. Мы понимаем также и то, что в России нет реального желания мира, иначе они бы и не начинали эту войну", - констатировал Зеленский.
По его словам, Россия весь этот год пытается сделать только одно - отложить санкции и выиграть еще время для войны.
"Америке по силам сделать так, чтобы российская настроенность на окончание войны наконец стала серьезной. Буду ради этого работать и в дальнейшем на сто процентов - все мое время именно этому сейчас посвящено. Украине нужен мир, и Украина будет делать все, чтобы никто в мире не сказал, что якобы это мы срываем дипломатию", - заверил Зеленский.
Ранее РБК-Украина писало о том, что Владимир Зеленский официально получил от Соединенных Штатов проект плана, который, по оценке американской стороны, может активизировать дипломатию.
У Зеленского отметили, что Украина готова к конструктивному сотрудничеству с США и партнерами в ЕС и мире для достижения мира.
Ранее западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали о разработке чиновниками США и России "плана завершения войны" в Украине. Согласно неофициальным данным, в его создании участвовал посланник российского диктатора Кирилл Дмитриев.
Документ якобы состоит из 28 пунктов и фактически предусматривает капитуляцию Украины. В частности, от Киева требуют, чтобы он отказался от Донбасса, половины численности ВСУ и не только.