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"Мы будем готовы". Дуда считает, что Россия не нападет на страны НАТО

Четверг 29 февраля 2024 11:57
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"Мы будем готовы". Дуда считает, что Россия не нападет на страны НАТО Фото: президент Польши Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что не верит в то, что Россия нападет на какую-либо страну Североатлантического альянса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fakt.

"Я не верю в это (нападение России - ред.), потому что верю, что мы будем готовы", - заявил он.

По словам Дуды, Россия не нападет на страны НАТО при условии, что они будут сильными.

"Вы не нападаете на сильных. Вы нападаете на слабых. На тех, кого можно легко победить. Я думаю, что если бы (российский диктатор, - ред.) Владимир Путин знал, что ждет его и его армию в Украине, он бы не напал на Украину", - подчеркнул президент Польши.

В НАТО готовятся к возможным эскалациям

Ранее немецкое издание Bild писало, что НАТО собирается провести в феврале масштабные учения с участием около 90 тысяч военнослужащих. Сценарием учений является нападение РФ на территорию Североатлантического союза.

При этом руководитель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявлял, что альянс нуждается в трансформации, а Запад должен подготовиться к эпохе, в которой все может произойти в любое время, включая начало войны.

16 января президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что колебания Запада в поддержке Киева и опасения эскалации войны с Россией могут продолжить боевые действия на годы.

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