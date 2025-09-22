"Мы не боимся хулигана": Талибан ответил Трампу по поводу Баграма

Начальник штаба вооруженных сил талибов Фасихуддин Фитрат ответил на требование президента США Дональда Трампа вернуть авиабазу Баграм под контроль Штатов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Он подчеркнул, что Афганистан "полностью независим".
"Афганистаном руководит собственный народ, и он не зависит ни от одного иностранного государства. Мы не боимся никаких хулиганов или агрессоров", - заявил Фитрат.
Напомним, на днях Трамп заявил, что его страна пытается вернуть контроль над авиабазой в Баграме, что в Афганистане - американские войска вышли оттуда в 2021 году.
По словам Дональда Трампа, авиабаза Баграм находится "в часе езды" от китайского производства ядерного оружия.
По BBC, не совсем понятно, что именно имел в виду Трамп. Ведь расследование BBC Verify в июле показало, что ядерный полигон расположен примерно в 2000 км (1243 мили) на северо-западе Китая.
Ранее, в марте, Трамп уже заявлял о намерении оставить авиабазу Баграм под контролем США, однако "не через Афганистан, а через Китай".
В то же время сотрудник МИД "Талибана" Заккир Джалал ранее заявил, что "Талибан" не допустит восстановления контроля США над ключевой авиабазой в Афганистане.
"На протяжении всей истории афганцы не принимали военного присутствия, и эту возможность полностью отвергли во время переговоров в Дохе и заключенного соглашения, но дверь открыта для других форм взаимодействия", - подчеркнул он.