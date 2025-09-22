RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

"Мы не боимся хулигана": Талибан ответил Трампу по поводу Баграма

Фото: начальник штаба вооруженных сил талибов Фасихуддин Фитрат (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Начальник штаба вооруженных сил талибов Фасихуддин Фитрат ответил на требование президента США Дональда Трампа вернуть авиабазу Баграм под контроль Штатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Он подчеркнул, что Афганистан "полностью независим".

"Афганистаном руководит собственный народ, и он не зависит ни от одного иностранного государства. Мы не боимся никаких хулиганов или агрессоров", - заявил Фитрат.

Что предшествовало

Напомним, на днях Трамп заявил, что его страна пытается вернуть контроль над авиабазой в Баграме, что в Афганистане - американские войска вышли оттуда в 2021 году.

По словам Дональда Трампа, авиабаза Баграм находится "в часе езды" от китайского производства ядерного оружия.

По BBC, не совсем понятно, что именно имел в виду Трамп. Ведь расследование BBC Verify в июле показало, что ядерный полигон расположен примерно в 2000 км (1243 мили) на северо-западе Китая.

Ранее, в марте, Трамп уже заявлял о намерении оставить авиабазу Баграм под контролем США, однако "не через Афганистан, а через Китай".

 

В то же время сотрудник МИД "Талибана" Заккир Джалал ранее заявил, что "Талибан" не допустит восстановления контроля США над ключевой авиабазой в Афганистане.

"На протяжении всей истории афганцы не принимали военного присутствия, и эту возможность полностью отвергли во время переговоров в Дохе и заключенного соглашения, но дверь открыта для других форм взаимодействия", - подчеркнул он.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд ТрампАфганистанТалибан