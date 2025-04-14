Еще более 1300 захватчиков и 2 средства ПВО: Генштаб ВСУ обновил потери росармии
За сутки украинские защитники ликвидировали еще 1310 российских оккупантов, а также уничтожили большое количество вражеской военной техники, в том числе и две системы противовоздушной обороны.
Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 14 апреля 2025 года ориентировочно составили:
- личного состава - около 933 980 (+1310) человек ликвидировано;
- танков - 10 622 (+19) ед.;
- боевых бронированных машин - 22 130 (+42) ед.;
- артиллерийских систем - 26 222 (+59) ед.;
- РСЗО - 1 362 ед.;
- средства ПВО - 1 130 (+2) ед.;
- самолетов - 370 ед.;
- вертолетов - 335 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 32 544 (+119) ед.;
- крылатых ракет - 3 145 ед.;
- кораблей/катеров - 28 ед.;
- подводных лодок - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 44 129 (+179) ед.;
- специальной техники - 3801 (+2) ед.
Ситуация на фронте
Напомним, в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 13 апреля информировали, что с начала суток на фронте произошло 117 боевых столкновений.
Также в Силах обороны Украины рассказали, что наибольшее количество вражеских штурмов и атак было на Покровском направлении.
В обнародованном 14 апреля отчете экспертов американского Института изучения войны (ISW) говорилось о том, что украинские защитники недавно продвинулись вблизи Торецка. Между тем фиксируется продвижение со стороны российских оккупантов возле Часового Яра Донецкой области, Боровой и Тихого Харьковской области.
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