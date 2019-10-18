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МХП Косюка на чверть збільшив виробництво курятини

Новини » АПК    18.10.2019 - 16:07
МХП Косюка на чверть збільшив виробництво курятини
Фото: МХП (з відкритих джерел)

Холдинг також збільшив експорт курячого м'яса для ринків 80 країн світу на 26%

Агроіндустріальний холдинг МХП, який заснував і очолює відомий український бізнесмен Юрій Косюк, за підсумками третього кварталу поточного року збільшив обсяг виробництва м'яса птиці на 24% – до 186,56 тис. тонн.

Обсяги виробництва за січень-вересень 2019 року зросли на 18% і перевищили позначку 540 тис. тонн, повідомила компанія на Лондонській фондовій біржі.

За період з січня по вересень МХП збільшив експортні поставки м'яса курки для ринків 80 країн світу на 26%, їх обсяг склав 269,67 тис. тонн.

Згідно з повідомленням МХП, у третьому кварталі 2019 року холдинг продав зовнішнім споживачам 165,96 тис. тонн курячого м'яса, що на 3% більше, ніж за аналогічний період 2018 року.

Нагадаємо, що МХП Юрія Косюка – найбільший український виробник та експортер м'яса курки і продуктів з нього. За підсумками 2018 року частка МХП на ринку курятини оцінюється у 38%. Виручка холдингу за той же період збільшилася на 21% – до 1,56 млрд доларів.

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