МХП розповів про унікальні технології вирощування птиці

Ілюстративне фото (прес-служба МХП)

МХП відмовляється від складних багаторівневих управлінських структур

Агрохолдинг МХП поділився сучасними "розумними" роботизованими технологіями вирощування птиці на "Старинській птахофабриці". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МХП.

Як розповів зоотехнік "Старинської птахофабрики" Андрій Ковацький, на птахофабриці активно використовуються автоматизовані технології.

"Наприклад, 10 років тому збір яєць здійснювала пташниця вручну - потрібно було набагато більше людей. У кожному пташнику близько 15 тисяч курей, які виробляють щодня при ідеальних умовах близько 15 тисяч інкубаційних яєць", - розповів Ковацький, додавши, що сьогодні робота по збору інкубаційних яєць майже в повному обсязі роботизована

Як повідомили в МХП, процес годівлі та догляду за птицею, регулювання освітлення та підігріву в залежності від сезонних біоритмів курей також здійснюють розумні роботизовані системи, які за допомогою спеціальних датчиків відстежують і аналізують в режимі реального часу безліч параметрів.

Інженери птахофабрики можуть отримувати повідомлення про відхилення та необхідне втручання в діяльність роботизованих систем прямо на смартфони, що дозволяє оперативно управляти всіма параметрами птахофабрики, розповіли в агрохолдингу.

Інженер "Старинської птахофабрики" Олександр Малай зазначив, що рівень технологій на підприємстві дозволяє автоматизувати багато процесів на виробництві: датчики, комп'ютери, системи контролю.

"Яскравий приклад інноваційності нашої роботи - це диспетчерські станції: вони дозволяють з центрального офісу "відвідати" будь-який пташник, перевірити будь-які параметри, побачити, що відбувається. Зі смартфона можемо змінювати температуру, туди ж прийде повідомлення, якщо система зафіксує які-небудь відхилення", - розповів Малай.

Високий рівень роботизації сучасного агровиробництва дозволяє агрохолдингу МХП відмовитися від складних багаторівневих управлінських структур, що сповільнюють прийняття рішень.

За словами менеджера систем якості "Старинської птахофабрики" Галини Філатової, в структурі підприємства зараз проходять активні зміни в бік "бірюзової" організації - компанії з фокусом на самоврядування і цілісності.

"Особливо це торкнулося зоотехнічної і ветеринарної служб: раніше на кожній виробничій ділянці були начальник цієї ділянки, ветлікар і птахівник на кожен пташник. Зараз на одного птахівника припадає два пташника, загальна ветеринарна служба - для всіх ділянок. Здійснюється мінімізація керівних посад - акцент зміщується на самоврядування ділянки та підвищення відповідальності фахівців на місці. Завдяки цьому, кожен співробітник бачить, як його особистий внесок впливає на результат компанії", - розповіла Філатова.

Раніше засновник і СЕО МХП Юрій Косюк заявив: чим вища механізація і роботизація процесів, тим вища продуктивність і ефективність виробництва.

"Раніше у бригаді, що обслуговує 200-300 тисяч птахів, працювали 22 особи. Сьогодні бригада, яка обслуговує 2 мільйони птахів, - це 13 осіб. Я будую такі великі і дорогі "розумні" системи, які набагато конкурентніші, ніж, наприклад, будують поляки", - розповів Косюк.