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Аграрії заявляють про збитки через діяльність "Укрзалізниці"

Новини » АПК    07.10.2019 - 17:30
Аграрії заявляють про збитки через діяльність "Укрзалізниці"
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

МХП заявляє про зникнення вантажу під час транспортування "Укрзалізницею"

ТОВ "Катеринопільський елеватор" групи МХП та ПАТ "Сумський завод продтоварів" звернулися до правоохоронних органів через факт зникнення понад 80 тонн соняшникової олії під час транспортування залізницею. Про це повідомляє прес-служба МХП.

"Соняшникова олія перевозилася в цистернах. ТОВ "Катеринопільський елеватор" відправив 11 цистерн загальною вагою понад 696 тонн, з яких було втрачено майже 39 тонн. ПАТ "Сумський завод продтоварів" відправив 4 цистерни загальною вагою майже 240 тонн, під час транспортування було втрачено 44,3 тонни", - розповіли у МХП.

За даними прес-служби, "Катеринопільський елеватор" відправив вантаж зі станції "Звенигородка" (Черкаська область) в напрямку станції "Жовтнева" на термінал ТОВ МП "Термінал Укрхарчозбутсировина". ПАТ "Сумський завод продтоварів" відправив вантаж зі станції "Баси" (Сумська область) в аналогічному напрямку.

"Факт зникнення частини вантажу було виявлено відправниками 17 та 19 вересня 2019 року, після чого було подано заяву до правоохоронних органів. Загальний обсяг збитків, які понесли дві компанії, – 6 цистерн, в яких було понад 80 тонн соняшникової олії (орієнтовна вартість – 1,5 млн гривень)", - йдеться у повідомленні.

Аграрії наголосили, що факти зникнення вантажу під час транспортування "Укрзалізницею" не є поодинокими, проте вперше зафіксовано втрати в таких великих обсягах.

"МХП та "Сумський завод продтоварів" підтримують ініціативи уряду, спрямовані на реформування "Укрзалізниці". Наслідком реформи має стати підвищення швидкості, безпечності та надійності доставки вантажів, які належать підприємствам агропромислового комплексу", - резюмували у МХП.

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