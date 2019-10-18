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МХП Косюка на четверть увеличил производство курятины

Новости » АПК    18.10.2019 - 16:07
МХП Косюка на четверть увеличил производство курятины
Фото: МХП (из открытых источников)

Холдинг также нарастил экспорт мяса курицы для рынков 80 стран мира на 26%

Агроиндустриальный холдинг МХП, который основал и возглавляет известный украинский бизнесмен Юрий Косюк, по итогам третьего квартала текущего года увеличил объем производства мяса птицы на 24% – до 186,56 тыс. тонн.

Объемы производства за январь-сентябрь 2019 года возросли на 18% и превысили отметку 540 тыс. тонн, сообщила компания на Лондонской фондовой бирже.

За период с января по сентябрь МХП нарастил экспортные поставки мяса курицы для рынков 80 стран мира на 26%, их объем составил 269,67 тыс. тонн.

Согласно сообщению МХП, в третьем квартале 2019 года холдинг продал внешним потребителям 165,96 тыс. тонн куриного мяса, что на 3% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Напомним, что МХП Юрия Косюка – крупнейший украинский производитель и экспортер мяса курицы и продуктов из него. По итогам 2018 года доля МХП на рынке курятины оценивается в 38%. Выручка холдинга за тот же период увеличилась на 21% – до 1,56 млрд долларов.

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