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Коротка мить щастя та чек для італійців: мережа захоплена збірною України

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Україна, Четвер 02 червня 2022 12:07
Коротка мить щастя та чек для італійців: мережа захоплена збірною України Фото: Збірна України після перемоги над Шотландією (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Збірна України солідною перемогою над Шотландією (3:1) підірвала український і не тільки сегмент соціальних мереж.

Реакція української спільноти на успіх національної команди – в спеціальній підбірці РБК-Україна.

Українська збірна здолала шотландців на "Гемпден Парк" завдяки голам Ярмоленка, Яремчука та Довбика. Тепер 5 червня підопічні Олександра Петракова виборюватимуть останню путівку на Мундіаль у двобої з Уельсом.

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Коротка мить щастя та чек для італійців: мережа захоплена збірною України

"Коротка мить насолоди для України поєднується з жахіттями війни. Які ж вони чудові та стійкі люди", – не втомлюється дивуватися легендарний Гарі Лінекер.

Коротка мить щастя та чек для італійців: мережа захоплена збірною України

На важливості перемоги у важкий для країни момент наголосив і телезірка Андрій Бєдняков. Є і ще один нюанс, пов'язаний із псевдобратнім народом.

Коротка мить щастя та чек для італійців: мережа захоплена збірною України

Екс-ведучий культової програми "ТСН. Проспорт" Євген Зінченко має резонне запитання. За Довбиком скаути "Торіно", подейкують, спостерігали прямо з трибун.

Коротка мить щастя та чек для італійців: мережа захоплена збірною України

Традиційно іронічний тактичний ґік Михайло Смоловий, здається, знайшов своє пояснення успіху "синьо-жовтих". Без традицій "фартового" Олега Блохіна не обійшлося?!

Коротка мить щастя та чек для італійців: мережа захоплена збірною України

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Коротка мить щастя та чек для італійців: мережа захоплена збірною України

Гуру статистики Артур Валерко зібрав головні цифри за підсумками протистояння з Шотландією. Чекаємо на продовження всіх приємний серій 5 червня у Кардіффі.

Коротка мить щастя та чек для італійців: мережа захоплена збірною України

"Вийшли. Бились. Вистояли. Перемогли. Бо українці!" – впевнений президент Володимир Зеленський. І вірно відзначив, що від емоцій щастя ми всі трохи відвикли...

Коротка мить щастя та чек для італійців: мережа захоплена збірною України

Закриває підбірку збірна Шотландії. Туманний Альбіон залишається другом України. Опоненти на 90 хвилин, солідарні – назавжди.

Коротка мить щастя та чек для італійців: мережа захоплена збірною України

Нагадаємо, що українська збірна пробилася у фінал плей-офф кваліфікації до чемпіонату світу-2022.

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