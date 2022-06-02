Коротка мить щастя та чек для італійців: мережа захоплена збірною України

Збірна України солідною перемогою над Шотландією (3:1) підірвала український і не тільки сегмент соціальних мереж.

Реакція української спільноти на успіх національної команди – в спеціальній підбірці РБК-Україна .

Українська збірна здолала шотландців на "Гемпден Парк" завдяки голам Ярмоленка, Яремчука та Довбика. Тепер 5 червня підопічні Олександра Петракова виборюватимуть останню путівку на Мундіаль у двобої з Уельсом.

Одним із перших "синьо-жовтих" привітав колишній керманич збірної Андрій Шевченко. Перемога справді не тільки важлива, але й неймовірна.

"Коротка мить насолоди для України поєднується з жахіттями війни. Які ж вони чудові та стійкі люди", – не втомлюється дивуватися легендарний Гарі Лінекер.

На важливості перемоги у важкий для країни момент наголосив і телезірка Андрій Бєдняков. Є і ще один нюанс, пов'язаний із псевдобратнім народом.

Екс-ведучий культової програми "ТСН. Проспорт" Євген Зінченко має резонне запитання. За Довбиком скаути "Торіно", подейкують, спостерігали прямо з трибун.

Традиційно іронічний тактичний ґік Михайло Смоловий, здається, знайшов своє пояснення успіху "синьо-жовтих". Без традицій "фартового" Олега Блохіна не обійшлося?!

Український дипломат Олександр Щерба вивів цікаву формулу. Щойно Україна починає перемагати у футболі, перемоги розпочинаються і в інших суспільних сферах.

Scotland-Ukraine 1:3!

I always said that once Ukraine starts winning in soccer, it’ll start winning in real life too. Or the other way around.#SCOUKR #StandWithUkraine — olexander scherba (@olex_scherba) June 1, 2022

Багаторічний голос "футбольної України", коментатор Віктор Вацко задоволений післяматчевої прес-конференцією Петракова. Тепер він справді найголовніший тренер найголовнішої команди.

Гуру статистики Артур Валерко зібрав головні цифри за підсумками протистояння з Шотландією. Чекаємо на продовження всіх приємний серій 5 червня у Кардіффі.

"Вийшли. Бились. Вистояли. Перемогли. Бо українці!" – впевнений президент Володимир Зеленський. І вірно відзначив, що від емоцій щастя ми всі трохи відвикли...

Закриває підбірку збірна Шотландії. Туманний Альбіон залишається другом України. Опоненти на 90 хвилин, солідарні – назавжди.