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Готові тільки 6 областей: Зеленський пояснив, чому не запускають міжобласний транспорт

Новини » Політика     20.05.2020 - 10:51
Готові тільки 6 областей: Зеленський пояснив, чому не запускають міжобласний транспорт
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

До запуску транспорту не готові 6 областей

Президент Володимир Зеленський заявив, що міжобласний транспорт в Україні поки не можуть забезпечити. До цього не готові 6 областей.

Про це він заявив на прес-конференції.

Зеленський зазначив, що до цього готові області, де іде зниження захворюваності.

"Між областями транспорт ми поки що не можемо забезпечити. Тільки 6 областей готові до цього, де іде зниження захворюваності", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, столиця України готується відновити перевезення у громадському транспорті у звичайному режимі. Після 22 травня пасажири, водії та кондуктори мають бути у захисних масках, контролюватиме дотримання протиепідемічних заходів поліція та муніципальна варта.

Разом з тим, Київ не планує підвищувати вартість проїзду у комунальному громадському транспорті.

До цього санітарний лікар Віктор Ляшко сказав, що не може гарантувати, що робота метрополітену в Києві, Харкові та Дніпрі буде відновлена одночасно.

Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новини України Володимир Зеленськийтранспорт
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