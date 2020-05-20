Готові тільки 6 областей: Зеленський пояснив, чому не запускають міжобласний транспорт

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

До запуску транспорту не готові 6 областей

Президент Володимир Зеленський заявив, що міжобласний транспорт в Україні поки не можуть забезпечити. До цього не готові 6 областей.

Про це він заявив на прес-конференції.

Зеленський зазначив, що до цього готові області, де іде зниження захворюваності.

"Між областями транспорт ми поки що не можемо забезпечити. Тільки 6 областей готові до цього, де іде зниження захворюваності", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, столиця України готується відновити перевезення у громадському транспорті у звичайному режимі. Після 22 травня пасажири, водії та кондуктори мають бути у захисних масках, контролюватиме дотримання протиепідемічних заходів поліція та муніципальна варта.

Разом з тим, Київ не планує підвищувати вартість проїзду у комунальному громадському транспорті.

До цього санітарний лікар Віктор Ляшко сказав, що не може гарантувати, що робота метрополітену в Києві, Харкові та Дніпрі буде відновлена одночасно.

Автор: Анастасия Светлевская