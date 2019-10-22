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Міжнародний суд ООН назвав дату оголошення рішення по справі України проти РФ

Новини » Політика    22.10.2019 - 12:38
Міжнародний суд ООН назвав дату оголошення рішення по справі України проти РФ
Ілюстративне фото (icj-cij.org)

Рішення оголосять на відкритому судовому засіданні 8 листопада о 16:00 за Києвом

Міжнародний суд ООН 8 листопада оголосить рішення, чи має він юрисдикцію розглядати міждержавний спір щодо застосування та тлумачення двох міжнародних конвенцій - про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію усіх форм расової дискримінації. Про це йдеться у прес-релізі суду.

Оголошення рішення відбудеться на відкритому судовому засіданні 8 листопада о 16:00 за Києвом.

Нагадаємо, минулого року Україна подала свій Меморандум до Міжнародного суду ООН, який документально підтверджує серйозні порушення міжнародного права Російською Федерацією (РФ) та фінансування нею тероризму. Меморандум разом із численними доказами доводить, що РФ порушила Міжнародну конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму ("Конвенція про фінансування тероризму") та Конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Поданий до Міжнародного суду ООН меморандум стосовно Російської Федерації містить факти і докази, на яких ґрунтується позов проти РФ. Також зазначалося, що розгляд справи України проти РФ в Гаазі триватиме кілька років.

Крім того, Україна передала свої письмові зауваження та позицію до Міжнародного Суду ООН у відповідь на заперечення Російської Федерації з приводу відсутності в Суду юрисдикції розглядати міждержавний спір щодо застосування та тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію усіх форм расової дискримінації.

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