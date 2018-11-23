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Вучич скликав екстрену нараду силовиків після арешту сербів у Косово

Новини » Надзвичайні події    23.11.2018 - 10:24
Вучич скликав екстрену нараду силовиків після арешту сербів у Косово
Фото: Олександр Вучич (predsednik.rs)

Вранці спецназ затримав чотирьох сербів в Косовській Митровиці

Президент Сербії Олександр Вучич скликав екстрену нараду силовиків після ранкового арешту чотирьох сербів на півночі Косова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на rts.rs.

Повідомляється, що Вучич скликав екстрену нараду з участю керівництва армії і поліції у зв'язку з подіями в Косовській Митровиці. Сьогодні вранці косівський спецназ затримав там чотирьох сербів. Також повідомляється, що сербів затримали у справі про вбивство опозиційного політика Олівера Івановича.

Нагадаємо, в січні 2018 року на півночі Косова застрелили лідера руху місцевих сербів. За даними ЗМІ, вбивця з автомобіля випустив в Івановича чотири кулі. Жертву нападу доставили в реанімацію, проте лікарям не вдалося врятувати життя політика. Відзначимо, в січні 2017 року його визнали винним у злочинах під час косовської війни в 1999-2000 роках і засудили до дев'яти років позбавлення волі, але вирок скасувала апеляційна інстанція.

Черговий раунд протистояння між Косово і Сербією проходить на тлі введення 100% мит з боку Пріштіни.

 

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