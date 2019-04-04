Міжнародні резерви України зросли за рахунок позик

Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

Уряд збільшив запозичення на зовнішньому і внутрішньому ринку

Міжнародні резерви України за березень зросли на 2,1% (на 412,2 млн доларів) і станом на 1 квітня 2019 року становили 20 632,7 млн доларів. Про це повідомляє прес-служба Національного банку.

За даними НБУ, резерви зросли у березні за рахунок отримання урядом коштів від позики під гарантії Світового банку на суму 512 млн євро; розміщення урядом облігацій в іноземній валюті, зокрема єврооблігацій на 357,1млн доларів, ОВДП на 159,8 млн доларів та 5,4 млн євро;

Як зазначили в НБУ, чиста купівля валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку забезпечила поповнення резервів на 162,2 млн доларів.

"У березні пропозиція валюти була вищою за попит завдяки насамперед сприятливій зовнішній ціновій кон’юнктурі для товарів українського експорту, зокрема аграрної і металургійної продукції, і стабільним надходженням експортної виручки, а також вкладенням нерезидентів у гривневі державні цінні папери", - йдеться в повідомленні.

У результаті Національний банк купив на міжбанківському валютному ринку 271,7 млн доларів (з них 90,0 млн доларів - у формі інтервенцій за вибором найкращої ціни, 181,7 млн доларів - за єдиним курсом). Водночас для згладжування курсових коливань упродовж місяця Національний банк продав 109,5 млн доларів.

Водночас минулого місяця з резервів спрямовано 866,5 млн доларів на платежі з обслуговування та погашення державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті.

Нагадаємо, міжнародні резерви України протягом 2018 року збільшилися на 2 011,98 млн доларів (на 10,7%) - з 18 808,45 млн доларів до 20 820,43 млн доларів.