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Международные резервы Украины выросли за счет займов

Новости » Экономика    04.04.2019 - 17:08
Международные резервы Украины выросли за счет займов
Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

Правительство увеличило заимствования на внешнем и внутреннем рынке

Международные резервы Украины за март выросли на 2,1% (на 412,2 млн долларов) и по состоянию на 1 апреля 2019 года составили 20 632,7 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

По данным НБУ, резервы выросли в марте за счет получения правительством средств от займа под гарантии Всемирного банка на сумму 512 млн евро; размещениz правительством облигаций в иностранной валюте, в том числе еврооблигаций на 357,1 млн долларов, ОВГЗ на 159,8 млн долларов и 5,4 млн евро;

Как отметили в НБУ, чистая покупка валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке обеспечила пополнение резервов на 162,2 млн долларов

"В марте предложение валюты было выше спроса прежде всего благодаря благоприятной внешней ценовой конъюнктуре для товаров украинского экспорта, в частности аграрной и металлургической продукции, и стабильным поступлениям экспортной выручки, а также вложениям нерезидентов в гривневые государственные ценные бумаги", - говорится в сообщении.

В результате Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке 271,7 млн долларов (из них 90,0 млн долларов - в форме интервенций по выбору лучшей цены, 181,7 млн долларов по единому курсу). В то же время для сглаживания курсовых колебаний на протяжении месяца Национальный банк продал 109,5 млн долларов.

В то же время в прошлом месяце из резервов направлено 866,5 млн долларов на платежи по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте.

Напомним, международные резервы Украины в течение 2018 года увеличились на 2 011,98 млн долларов (на 10,7%) - с 18 808,45 млн долларов до 20 820,43 млн долларов.

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