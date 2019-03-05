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Міжнародні резерви України скоротилися у лютому через виплати боргів

Новини » Економіка    05.03.2019 - 17:27
Міжнародні резерви України скоротилися у лютому через виплати боргів
Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

У лютому за боргами сплатили більше 1 млрд доларів

Розмір міжнародних резервів України протягом лютого 2019 року знизився на 2,9% (на 599,4 млн доларів) через значні обсяги погашень за державним боргом і на 1 березня становив 20 220,3 млн доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу НБУ.

Як зазначили в НБУ, у лютому платежі з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті становили 1 285,4 млн доларів. Зокрема, 837,8 млн доларів було спрямовано на обслуговування та погашення за ОВДП (771,2 млн доларів) та іншими зобов’язаннями в іноземній валюті. Крім цього, уряд та НБУ сплатили за зобов’язаннями перед МВФ 447,6 млн доларів. Ці витрати були частково компенсовані надходженнями від розміщення ОВДП в іноземній валюті, які становили 302,7 млн доларів.

У НБУ відзначили сприятливу ситуацію на валютному ринку, через що чиста купівля валюти НБУ на міжбанківському валютному ринку забезпечила поповнення резервів на 326,5 млн доларів.

"У лютому, як і у січні, пропозиція валюти була вищою за попит завдяки стабільним надходженням валютної виручки експортерів, чистому продажу населенням валюти банкам, а також вкладенням нерезидентів у гривневі державні цінні папери", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, міжнародні резерви України протягом 2018 року збільшилися на 2 011,98 млн доларів (на 10,7%) - з 18 808,45 млн доларів до 20 820,43 млн доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова 31 січня заявила, що у січні 2019 року на валютному ринку України спостерігалося переважання пропозиції валюти над попитом. Рожкова зазначила, що січень 2019 року є нетиповим, оскільки НБУ більше купує валюти, ніж продає, тоді як у минулі роки спостерігалася протилежна тенденція.

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