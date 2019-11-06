Міжнародні резерви України скорочуються другий місяць поспіль

Розмір міжнародних резервів України протягом жовтня 2019 року скоротився на 0,2% (на 34,88 млн доларів) на 1 листопада склав 21 402,93 млн доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

Таким чином, з початку року резерви зросли на 582,5 млн доларів (2,8%).

Як відзначили в НБУ, значні обсяги погашень по державному боргу були компенсовані зовнішніми надходженнями, а також валютними інтервенціями Національного банку та операціями з управліннями міжнародними резервами.

Зокрема, уряд на обслуговування і погашення держборгу направив 632,3 млн доларів. Ці витрати були частково компенсовані надходженнями на користь Уряду 262,1 млн євро від міжнародних партнерів, в тому числі Єврокомісії.

Нагадаємо, в кінці жовтня Національний банк України (НБУ) поліпшив прогноз за обсягом міжнародних резервів України на 2019 рік і найближчі роки. Згідно з новим прогнозом, резерви зростуть до 23-24 млрд доларів. При цьому в липні НБУ прогнозував 21,7 млрд доларів резервів, а у квітні - 21,2 млрд доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, розмір міжнародних резервів України протягом вересня 2019 року скоротився на 2,6% (на 577,47 млн доларів) на 1 жовтня склав 21 437,71 млн доларів.