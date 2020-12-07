Міжнародні резерви України падають третій місяць поспіль

Розмір міжнародних резервів України протягом листопада 2020 року скоротився на 4,65 млн доларів. На 1 грудня розмір резервів склав 26 135,74 млн доларів.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, з початку 2020 року резерви зросли на 3,3% (на 833,58 млн доларів). На 1 січня року резерви становили 25 302,16 млн доларів.

За даними НБУ валютні надходження на користь уряду в листопаді становили 355,5 млн доларів, зокрема 345,5 млн доларів - від розміщення внутрішніх державних облігацій (ОВДП). Водночас загальний обсяг платежів з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті становив 319,6 млн доларів.

Зазначимо, протягом листопада 2020 року НБУ продав на міжбанківському валютному ринку 70,0 млн доларів і купив за місяць 41,0 млн доларів. Таким чином, сальдо операцій НБУ знову було від'ємним - мінус 29,0 млн доларів,

Нагадаємо, в жовтні Національний банк України (НБУ) погіршив прогноз за розміром міжнародних резервів до кінця 2020 року до 29,1 млрд доларів. У липні НБУ очікував обсяг резервів на рівні 29,8 млрд доларів.

Відзначимо, згідно з прогнозом МВФ, міжнародні резерви України скоротяться до 19,3 млрд доларів на кінець 2020 року (з 25,3 млрд доларів у 2019 році).