Україна отримала 1,25 млрд євро від випуску євробондів

Фото: колаж (РБК-Україна)

Кошти підуть на фінансування дефіциту бюджету

Державна казначейська служба України 27 січня 2020 року отримала кошти від облігацій зовнішніх державних позик (єврооблігацій) на суму 1,25 млрд євро з дохідністю 4,375% та з погашенням у 2030 році. Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

За даними прес-служби, 10-річні єврооблігації в основному були розміщені серед фондів, що управляють активами (85%), хедж фондів (7%) та пенсійних і страхових фондів (6%), тоді як частка банків склала 2%. Єврооблігації знаходяться в лістингу на біржі Euronext Dublin.

Інвестори зі Сполученого Королівства, Сполучених Штатів та країн Європейського Союзу купили більшу частину випуску при первинному розміщенні, їх частки склали 42%, 34% та 19% відповідно. Інвестори з Азії та країн Близького Сходу купили 5% випуску.

"Кошти від розміщення нових єврооблігацій були перераховані на рахунки Державної казначейської служби України та будуть використані для фінансування державного бюджету", - зазначили в прес-службі.

Як повідомляло РБК-Україна, 22 січня 2020 року Україна оголосила про випуск нових 10-річних єврооблігацій на суму 1,25 млрд євро під 4,375% річних.

Нагадаємо, в червні 2019 року Україна розмістила випуск єврооблігацій на 1 млрд євро з кінцевим терміном погашення 20 червня 2026 року під 6,75% річних. Після Мінфіну у 2019 році на ринок вийшли державні компанії НАК "Нафтогаз України" і "Укрзалізниця".