Місія ОБСЄ отримає новое обладнання, - Клімкін

Фото: Павло Клімкін (twitter.com/pavloklimkin)

Клімкін зазначив, що мандат СММ має поширюватися на Донбас і Крим

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі отримає новое обладнання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Павла Клімкіна.

Клімкін зазначив, що у рамках візиту міністра закордонних справ Словаччини і голови ОБСЄ Мирослава Лайчака на Донбас у них відбулася грунтовна дискусія. Зокрема, було сформовано пакет конкретних пропозицій, які словацьке головування в ОБСЄ спробує реалізувати.

"Дуже важливо посилити СММ, посилити людський потенціал, посилити СММ технічно: потрібні нові камери, дрони. Дуже важливо, щоб врешті решт СММ мав реальний доступ до всієї території окупованого Донбасу і тієї ділянки кордону, яку ми не контролюємо, дуже важливо, щоб ми надали політичний поштовх...СММ отримає нове обладнання, нові камери, які набагато краще будуть фіксувати обстріли. ОБСЄ буде більш ефективно використовувати дрони", - зазначив він.

Крім того, Клімкін зазначив, що СММ, мандат якої розповсюджується на всю територію України, має працювати і для окупованого Донбасу, і для окупованого Криму.

Прес-підхід Міністра @PavloKlimkin у м. Сєвєродонецьк за підсумками зустрічі з представниками Луганської ОДА https://t.co/9EIVN0Itfi — Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) January 16, 2019

Нагадаємо, раніше Клімкін повідомляв, що представники ОБСЄ у Тристоронній контактній групі пропонують створити спільну місію ООН і ОБСЄ на Донбасі.