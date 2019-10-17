Міжнародні арбітражі розглядають 8 позовів України проти РФ на 12 млрд дол

Міжнародні інвестиційні арбітражі прийняли до розгляду 8 позовів українських компаній проти Росії на понад 12 млрд доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росСМИ.

Про це повідомив уповноважений Росії при Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) Михайло Гальперін. Повідомляється, що позови подані українськими компаніями у зв'язку з втратою активів під час анексії Криму.

"На сьогодні в активній стадії знаходяться вісім таких справ за позовами українських фізичних і юридичних осіб на загальну суму більше 12 млрд дол. Також подано ще кілька арбітражних повідомлень, які можуть перетворитися на повноцінні процеси", - сказав Гальперін.

Повідомляється, що у позовах українські компанії намагаються довести, що на момент вилучення активів у період анексії вони були іноземними інвесторами в Криму за змістом відповідного російсько-української угоди 1998 року про взаємний захист інвестицій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укренерго" подало до арбітражного суду на Росію з приводу незаконного захоплення своїх інфраструктурних об'єктів на території Криму. Компанія вимагає компенсації за порушення Росією міждержавної угоди про заохочення і взаємний захист інвестицій від 1998 року.

Також РБК-Україна писало, що Арбітражний трибунал у Парижі 26 листопада 2018 року прийняв рішення про стягнення з Російської Федерації 1,3 млрд доларів збитків, завданих Ощадбанку внаслідок анексії Криму.