Міжнародну космічну станцію пошкодили: що сталося

Космічне сміття пошкодило Міжнародну космічну станцію, а саме роботизовану руку Canadarm2. Прилад все ще в робочому стані, але сміття пробило термічне покриття.

"Незважаючи на удар, результати поточного аналізу показують, що продуктивність руки залишається незмінною", - кажуть в Канадському космічному агентстві.

Це багатоступенева титанова роботизована рука, яка допомагає переміщати об'єкти за межами МКС, включаючи вантажні шатли, а також допомагає в обслуговуванні станції.

Робототехнічна рука Canadarm2, відома як система дистанційного маніпулятора космічної станції, розроблена канадським космічним агентством, є невід'ємною частиною Міжнародної космічної станції протягом 20 років.

Нагадаємо, в травні китайська неконтрольована ракета впала на Землю. У Китаї заявили, що її залишки впали в Індійський океан.

Раніше в Пентагоні заявили, що ракета вийшла з-під контролю. У США попереджали, що її великі уламки можуть впасти на Землю і завдати шкоди.