Зізнання Путіна щодо "референдуму" в Криму стане доказовою базою, - Геращенко

Геращенко прокоментувала підсумки саміту Трампа і Путіна в Гельсінкі

Зізнання президента Росії Володимира Путіна в організації та проведенні так званого "референдуму" в Криму в березні 2014 року стане доказовою базою у позовах України проти РФ. Про це в інтерв'ю "Українській правді" заявила перший віце-спікер Верховної ради, нардеп Ірина Геращенко (БПП).

Зокрема, Геращенко головним підсумком саміту президентів Росії та США в Гельсінкі назвала визнання Путіна в організації та проведенні так званого референдуму в Криму.

"Найголовнішим моментом була явка з повинною Путіна, коли він сказав, що "ми провели референдум". Впевнена, це допоможе нашим правникам, юристам МЗС і Мін'юсту під час підготовки чергових позовів проти РФ щодо незаконного референдуму під дулом автоматів. Путін додав в скарбничку речей, які для нас будуть доказовою базою", - зазначила Геращенко.

Нагадаємо, 16 липня на прес-конференції в Гельсінкі Путін заявив, що російська сторона провела референдум і для РФ питання Криму закрито.

"У (президента США Дональда, - ред.) Трампа позиція по Криму відома. Він її дотримується. Він говорить про незаконність приєднання Криму до Російської Федерації. У нас інша позиція. Ми вважаємо, що ми провели референдум у відповідності з міжнародним правом, зі статутом ООН. Для Російської Федерації це питання закрите", - заявив Путін.