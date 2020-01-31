Міжнародна довіра та підтримка малого бізнесу, - експерт про роботу Кабміну за 5 місяців

За перші п'ять місяців роботи Кабінет Міністр України Олексія Гончарука посилив міжнародні зв'язки, залучив додаткові інвестиції і запустив програму дешевих кредитів для малого та середнього бізнесу. Про це на своїй сторінці в Facebook написав політичний експерт Петро Охотін, називаючи ці напрямки роботи уряду найбільш перспективними.

За словами експерта, важливим маркером позитивної роботи Кабміну стало схвалення представниками керівництва ЄС швидкого темпу реформ нинішнього уряду.

"МВФ і ЄБРР продовжують співпрацю з Україною. Це вибиває ґрунт з-під представників старої влади, які говорили, що підтримка і допомога Україні тримаються виключно на особистих зв'язках і контактах. Але виявилося, що для підтримки України важливіше відсутність корупції і відкриті правила, а не лобі. Крім того, МВФ продовжує відкрито підтримувати політику уряду Гончарука", - вважає Охотин.

Ще одним успіхом уряду, на думку експерта, є залучення іноземних інвестицій в економіку України, а також контракт з німецькою Deutsche Bahn за консультаційної та операційної роботи з "Укрзалізницею".

"Головна перевага угоди - німецький контроль за потенційно корумпованим тендером", - додає експерт.

Окрім того, експерт позитивно оцінив й інвестиції в інфраструктуру, яка вже давно стала "ахіллесовою п'ятою" української економіки.

"Без можливості організувати адекватну логістику в країні, не може бути і мови про успішний економічний розвиток. Тому факт, що прем'єр і його команда роблять акцент на залученні інвестицій в цю сферу - однозначно великий плюс. На 2020 рік анонсовано велике оновлення доріг - буде відремонтовано та побудовано понад 4 тисячі кілометрів - безпрецедентна цифра", - пише Охотин.

Крім того, на думку експерта, в країні зрушилася з мертвої точки ситуація з дешевими кредитами для малого та середнього бізнесу.

"Погано тільки що дана програма запрацювала тільки зараз, хоча щось подібне треба було запустити ще років 10-15 тому. Іншими словами, Гончаруку і його Кабміну є про що звітувати. Акцент важливо робити на тому, що уряд працює нормально, на міжнародному співробітництві, залучення інвестицій, і тому, що робота йде всього 5 місяців. Головне - не розслаблятися і тримати планку вище", - підсумував експерт.