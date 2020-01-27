Голик: у 2020 році Україну "зшиють" 4000 км відремонтованих доріг

Фото: під час презентації програми (з відкритих джерел)

Радник прем'єра Юрій Голик назвав програму Кабміну беспрецендетною

Програма Кабінету міністрів і Укравтодору під назвою "Зшити країну", яка передбачає капітальний ремонт 4 000 км доріг міжнародного і національного значення, а також 2 500 км місцевих доріг, є беспрецендетною для незалежної України. Про це заявив радник прем'єр-міністра Юрій Голік під час презентації проекту, передає коррекспондент РБК-Україна.

"За всю історію незалежності України ще не було таких амбітних планів по ремонту доріг. І мова йде не про ямковий ремонт, а про капітальний", - заявив Голик.

Він зазначив, що на поточний рік кошти Дорожнього фонду досягли рекордної позначки в 31 млрд гривень і ще близько 20 млрд будуть залучені за рахунок міжнародних фінансових організацій. Зокрема, Голик нагадав, що Верховна Рада в найкоротші терміни прийняла два закони, які дозволять Укравтодору залучати ресурси під гарантії уряду вже зараз.

"При цьому прем'єр-міністр Олексій Гончарук особливо наголосив, що, ремонтуючи дороги, уряд і приватні підрядники зобов'язані особливу увагу приділяти безпеці. У 2018 році на питання безпеки на дорогах з бюджету не було витрачено жодної копійки, тому кількість ДТП і смертей продовжує зростати. Наша мета знизити смертність на дорогах до мінімуму, а в недалекому майбутньому - до нуля", - сказав Голик.

Радник прем'єра також заявив, що так зване «Велике будівництво» на дорогах почнеться з 1 березня або в залежності від погодних умов. За словами Голика, Укравтодор відходить від порочної практики ремонту доріг ділянками - відтепер всі дороги будуть ремонтуватися від початку до кінця і в залежності від протяжності та складності дороги - протягом одного року. Крім того, як зазначив радник, на ринку автодорожніх робіт буде розвиватися конкуренція, оскільки парламент і уряд суттєво спростили і стандартизували процедури, пов'язані з проведенням тендерів, оцінки та контролю якості.

"І, звичайно, як сказав Олександр Кубраков, ми будемо всіляко захищати результати нашої праці: по-перше, підрядники будуть зобов'язані давати гарантію, по-друге, ми будемо серйозними темпами збільшувати кількість пунктів вагового контролю, щоб захистити дороги від руйнування внаслідок незаконних перевантажень транспорту", - заявив Голик.

Нагадаємо, як повідомляв Голик раніше, для контролю якості дорожніх робіт будуть залучені незалежні іноземні компанії.