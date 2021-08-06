Кулеба пояснив формат Кримської платформи: всі деталі

Голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив формат Кримської платформи. Він розповів, як пройде захід.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на його слова в коментарі " ТСН ".

Дата і місце

Установчий саміт Кримської платформи відбудеться 23 серпня в Києві в конференц-центрі "Парковий".

"Назва обрана не випадково. Це буде саме саміт глав держав, урядів, парламентів і керівництва міжнародних організацій", - повідомив Кулеба.

План заходу

Буде офіційна частина, де виступить президент України, голова Верховної ради, прем'єр-міністр, глави іноземних делегацій, лідер кримськотатарського народу, представник експертної мережі Кримської платформи.

"Це не буде зустріч, щоб просто зробити політичні заяви. Все серйозніше. Країни-засновниці Кримської платформи створять дієвий міжнародний механізм і приймуть спільну Декларацію учасників міжнародної Кримської платформи, як ми її називаємо між собою в побуті, Кримську декларацію", - повідомив Кулеба.

Зеленський разом з главами іноземних делегацій відвідає офіс Кримської платформи.

У другій частині саміту відбудуться чотири тематичні панелі: