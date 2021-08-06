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Кулеба пояснив формат Кримської платформи: всі деталі

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Київ, П'ятниця 06 серпня 2021 15:02
Кулеба пояснив формат Кримської платформи: всі деталі Фото: голова МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив формат Кримської платформи. Він розповів, як пройде захід.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його слова в коментарі "ТСН".

Дата і місце

Установчий саміт Кримської платформи відбудеться 23 серпня в Києві в конференц-центрі "Парковий".

"Назва обрана не випадково. Це буде саме саміт глав держав, урядів, парламентів і керівництва міжнародних організацій", - повідомив Кулеба.

План заходу

Буде офіційна частина, де виступить президент України, голова Верховної ради, прем'єр-міністр, глави іноземних делегацій, лідер кримськотатарського народу, представник експертної мережі Кримської платформи.

"Це не буде зустріч, щоб просто зробити політичні заяви. Все серйозніше. Країни-засновниці Кримської платформи створять дієвий міжнародний механізм і приймуть спільну Декларацію учасників міжнародної Кримської платформи, як ми її називаємо між собою в побуті, Кримську декларацію", - повідомив Кулеба.

Зеленський разом з главами іноземних делегацій відвідає офіс Кримської платформи.

У другій частині саміту відбудуться чотири тематичні панелі:

  • про невизнання спроби анексії Криму,
  • про мілітаризацію Азово-Чорноморського регіону,
  • про шляхи реінтеграції Криму через права людини і сталий розвиток,
  • про відновлення прав кримськотатарського народу.

Нагадаємо, участь у саміті Кримської платформи підтвердили 33 країни.

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Крим Дмитро Кулеба
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