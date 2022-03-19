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Міжнародна нафтосервісна компанія Baker Hughes зупиняє інвестиції в Росії

Компанія Baker Hughes (baker.hughes.energyvoice.com)
Автор: Тетяна Самарук

Нафтосервісна компанія Baker Hughes зупиняє інвестування у нові проєкти в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

Компанія продовжить виконувати чинні договірні зобов'язання за умови, якщо вони не порушуватимуть режим санкцій.

"Криза в Україні викликає серйозне занепокоєння, і ми рішуче підтримує дипломатичне розв'язання. Ми засуджуємо насильство, наші серця - з постраждалими", - заявив голова і генеральний директор Baker Hughes Лоренцо Сімонеллі.

До нафтосервісних послуг відносять: буріння свердловин, їх поточний і капітальний ремонт, сейсмічні дослідження й геофізичні роботи, будівництво інфраструктури, застосування методів підвищення нафтовіддачі пластів та інтенсифікація видобування, обслуговування й ремонт нафтопромислового обладнання.

Додамо, що Baker Hughes стала третьою компанією з "великої четвірки" нафтосервісу, яка оголосила про рішення почати вихід із Росії.

Окрім Halliburton, Schlumberger і Baker Hughes, до "великої четвірки" нафтосервісних компаній входить Weatherford.

Раніше ми повідомляли, що дві найбільші нафтосервісні компанії припиняють роботу в Росії.

Також ми писали, що найбільша судноплавна компанія Maersk припинила закуповувати російську нафту.

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