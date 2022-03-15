Найбільша судноплавна компанія Maersk припинила закуповувати російську нафту
Найбільша судноплавна група Maersk припинила закуповувати російську нафту для своїх суден. Глава компанії Джим Хагеманн Снабе на щорічних зборах акціонерів компанії заявив, що це стане відповіддю на вторгнення Росії в Україну,
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Раніше судноплавний гігант Maersk заявив, що припинив всі контейнерні перевезення в Росію і з Росії.
Maersk управляє маршрутами контейнерних перевезень в Санкт-Петербург і Калінінград на Балтійському морі, Новоросійськ на Чорному морі, Владивосток і східний на східному узбережжі Росії.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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