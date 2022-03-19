Дві найбільші нафтосервісні компанії припиняють роботу в Росії

Американські нафтосервісні компанії Halliburton і Schlumberger заявили, що вони призупинили або зупинили операції в Росії. Це стало результатом санкцій США у зв'язку з вторгненням Москви в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Заяви послідували за масовим відходом підприємств енергетики, роздрібної торгівлі та споживчих товарів, а також за серією заборон Європейського Союзу і США на поставку нафтових технологій в Росію або імпорт її енергетичних продуктів.

Halliburton заявила, що негайно призупинить майбутню діяльність і згорне свою діяльність в Росії після того, як раніше були припинені поставки в країну запчастин і продуктів, на які поширюються санкції.

Schlumberger припинила нові інвестиції та розгортання технологій, продовжуючи при цьому існуючу діяльність відповідно до міжнародних законів і санкцій, йдеться в заяві компанії.

"Ми закликаємо до припинення конфлікту і відновлення безпеки в регіоні", - заявив генеральний директор Schlumberger Олів'є Ле Пеш.

Постачальник нафтосервісних послуг Baker Hughes відмовився коментувати свої операції в Росії.

Енергетичні компанії BP PLC, Shell, Equinor ASA і Exxon Mobil призупинили діяльність або оголосили про плани виходу зі своєї діяльності в Росії.

Росія є одним з найбільших у світі виробників нафти і газу і експортує від 7 до 8 мільйонів барелів сирої нафти і нафтопродуктів в день.