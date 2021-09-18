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У Ємені в результаті атак хуситів загинули 45 людей

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Ємен, Субота 18 вересня 2021 07:20
У Ємені в результаті атак хуситів загинули 45 людей Фото: у Ємені в результаті атак хуситів загинули 45 осіб (twitter.com/bbclysedoucet)
Автор: Анна Полисученко

У Ємені в результаті атак хуситів загинули 45 осіб. Люди загинули в ході боїв між урядовими військами і хуситами в провінції Ель-Байда, розташованої в центрі Ємену.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сіньхуа.

"Хусити розширили свою військову кампанію після захоплення ключових районів, що перебували під контролем армії уряду, в провінції Ель-Байда в результаті запеклих боїв", - розповіло агентству анонімне військове джерело.

За його інформацією, за останню добу в боях загинули близько 25 бойовиків і більше 20 солдатів урядових військ.

Джерело додало, що хусити просуваються в сусідню провінцію Абьян, контрольовану урядом.

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