У Грузії люди вийшли на мітинг з закликами до євроінтеграції

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Ехо Кавказу ".

Мітинг у Грузії відбувається під слоганом "Додому до Європи". У ньому беруть участь тисячі людей. Вони повиходили на вулиці з прапорами Грузії та Євросоюзу.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі вийшла до мітингувальників.

"Дуже важливо показати своє обличчя, і це обличчя має бути мирним. Я хочу попросити всіх зробити в ці дні все, що в наших силах, щоб представити себе гідною, європейською країною", - заявила вона у своєму зверненні до грузинів.