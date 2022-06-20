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"Не заздрю ні Україні, ні Молдові". Прем'єр Грузії висловився про рішення Єврокомісії

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Грузія, Понеділок 20 червня 2022 17:06
"Не заздрю ні Україні, ні Молдові". Прем'єр Грузії висловився про рішення Єврокомісії Фото: прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі (newsgeorgia.ge)
Автор: Наталія Гурковська

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі, коментуючи рішення Єврокомісії рекомендувати надати Україні та Молдові статус кандидата в ЄС, заявив, що не заздрить ні Україні, ні Молдові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsGeorgia.

"Ми добре розуміємо, що Україна перебуває у тяжкому становищі, 20% її території вже втрачено і війна триває. Також і Молдова перебуває у дуже тяжкій ситуації. Молдова одна з перших постраждала від війни. Тож я справді не заздрю ​​ні Україні, ні Молдові", - сказав він.

На думку прем'єра, Україні цей статус надають тому, що вона перебуває у війні.

"Ви бачили кілька днів тому, що національні лідери підтверджують цей факт, що це рішення ухвалили тому, що Україна у стані війни та в особистих розмовах зі мною було сказано, що Молдова також у важкому становищі", - додав Гарібашвілі.

Раніше Гарібашвілі заявляв, що Грузія чекає "справедливого рішення" у відповідь на заявку Грузії в ЄС, інакше готова "підняти завісу" і сказати все". Також в Грузії заявили, що "не жебракують".

Як повідомлялося, 17 червня Єврокомісія рекомендувала надати Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. Також пропонується надати такий статус Молдові.

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