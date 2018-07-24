Між США та РФ немає прогресу у питанні миротворчої місії на сході України, - Волкер

Росія застрягла в позиції, озвученій у вересні 2017 року

Після останньої зустрічі спецпредставника США з питань конфлікту на сході з радником президента США Владиславом Сурковим питання введення миротворчої місії ООН на Донбасі не отримало прогресу. Про це повідомив спецпредставник США з питань України Курт Волкер під час ефіру на 112.Україна.

"Насправді ні (прогресу немає, - ред.). Росія застрягла в позиції, озвученій у вересні минулого року. Тобто, коли вони підтримують лише "правлення" сили захисту місії ОБСЄ. Це не створює умов для подальшого виконання Мінських угод. Все, що нам потрібно - це справжні миротворчі сили, які забезпечать безпеку, виведення важких озброєнь, контроль за українським кордоном", - повідомив Волкер.

Він також додав, що миротворці мають забезпечити умови, за яких відбудуться вибори на сході України.

"Доки це не станеться, я не бачу, яким чином може відбутись подальший прогрес. Ми дійсно про це говорили в січні (з Сурковим, - ред.). Я готовий продовжувати це обговорення з Росією. Як миротворчі сили мають виконати це завдання - це має відбуватись поетапно. Я готовий говорити про те, як це можна зробити. Але основа нашої позиції залишилась та сама. Ми можемо надіслати місію, коли Росія погодиться з цим, саме тому ми з ними ведемо переговори. Щоб досягти домовленості: що має статись, щоб РФ на це погодилась. Тоді ми зможемо просуватись далі. Але без згоди РФ це не можливо", - додав він.

Нагадаємо, раніше сьогодні, 24 липня, Волкер повідомив, що його зустріч з Сурковим наразі не планується.