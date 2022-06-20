Відповідь Литві за Калінінград? Росія почала навчання на Балтійському флоті

Балтійський флот Росії почав навчання з бойовими стрільбами в Калінінградській області. У них візьмуть участь близько 1 тисячі військових і понад 100 одиниць військової техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА-Новости".

"У маневрах в Калінінградській області задіяні близько 1 тис військовослужбовців і більше 100 одиниць бойової та спеціальної техніки артилерійських і ракетних частин", - йдеться в повідомленні. Відзначається, що артилеристам і ракетникам належить виконати кілька сотень вогневих завдань із застосуванням РСЗВ "Град" і "Ураган", великокаліберних гармат "Гіацинт", самохідних артилерійських установок "Мста-С", "Акація" і "Гвоздика".