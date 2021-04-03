Між Харковом та Маріуполем з 9 квітня почне курсувати потяг
"Укрзалізниця" вирішила відновити курсування потяга №77/78 між Харковом та Маріуполем. Рейс почне курсувати між містами з 9 квітня 2021 року.
Про це повідомляє прес-служба УЗ.
З Харкова поїзд №77/78 відправлятиметься щопонеділка, щосереди та щоп'ятниці. З Маріуполя відправлення щовівторка, щочетверга та щонеділі.
"УЗ призначила курсування поїзда попередньо до 28 травня цього року з метою вивчення попиту та заповненості. Якщо маршрут користуватиметься популярністю серед пасажирів, він стане регулярним", - розповіли в компанії.
Нагадаємо, 3-5 квітня "Укрзалізниця" здійснить низку рейсів з "червоних" зон карантину. Компанія вже відкрила продаж квитків на ці рейси.
Додамо, "Укрзалізниця" анонсувала запуск влітку 30 поїздів у популярних напрямках.
Крім того, в "Укрзалізниці" розповіли, як курсуватимуть поїзди у Києві та Київській області після посилення карантину.