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Курс долара відновив зростання після дводенного зниження

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Київ, Середа 07 липня 2021 16:17
Курс долара відновив зростання після дводенного зниження Фото: курс долара підвищився майже до 27,3 гривень (freepik)
Автор: РБК-Україна

Національний банк України (НБУ) на 8 липня 2021 року підвищив офіційний курс до 27,29 гривень за долар. Це майже на п'ять копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 8 липня встановлено на такому рівні: 27,2993 гривень за 1 долар (+0,0496). При цьому курс долара на 7 липня становив: 27,2497 гривень за 1 долар.

Курс долара відновив зростання після дводенного зниження

Фото: курс валют на 8 липня (скріншот сайту НБУ)

Таким чином, офіційний курс перейшов до зростання після того, як знижувався протягом двох днів підряд.

Курс долара відновив зростання після дводенного зниження

Фото: динаміка курсу долара (скріншот сайту НБУ)

Міжбанк

Сьогодні на міжбанківському ринку курс долара відновив зростання і в першій половині дня торгувався на позначці 27,34 гривень за долар у продажу і 27,32 гривень за долар в покупці.

Але на даний момент він припинив зростання і відкотився до рівня 27,27 гривень за долар у продажу.

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