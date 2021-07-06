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Долар стабілізувався на міжбанку, євро подешевшав

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Київ, Вівторок 06 липня 2021 17:42
Долар стабілізувався на міжбанку, євро подешевшав Фото: курс долара стабілізувався на міжбанку (freepik)
Автор: РБК-Україна

Курс долара на міжбанківському ринку 6 липня 2021 року порівняно із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 1 копійку - до 27,31 гривень, у продажу - до 27,29 гривень. Курс євро у продажу знизився на 9 копійок - до 32,31 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги завершилися в діапазоні: долар 27,2900 - 27,3100 грн/долар, євро 32,2867 - 33,3104 грн/євро, російський рубль 0,3703-0,3707 грн/рубль.

Долар стабілізувався на міжбанку, євро подешевшав

Нагадаємо, 5 липня торги закрилися в діапазоні: долар 27,3000 - 27,3200 грн/долар, євро 32,3859 - 33,4097 грн/євро, російський рубль 0,3709 - 0,3716 грн/рубль.

Курс НБУ

Зазначимо, сьогодні на відкритті міжбанку долар опускався до 27,26 гривень і, незважаючи на те, що він відіграв кілька копійок, не зміг піднятися вище вчорашніх значень. На цьому тлі НБУ на 7 липня 2021 року знизив офіційний курс до 27,2497 гривень за долар.

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