Міжбанк закрився зниженням курсу долара

Долар подешевшав на 12 копійок

Курс доллара на межбанке в продаже 20 февраля 2019 года снизился на 12 копеек до 27,05 грн/доллар, курс в покупке до 27,03 грн/доллар. Курс евро в продаже снизился на 8 копеек до 30,67 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,0350 - 27,0550 грн/доллар, евро 30,6522 - 30,6749 грн/евро, российский рубль 0,4110 - 0,4115 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,0350 27,0550

EUR/UAH 30,6522 30,6749

RUB/UAH 0,4110 0,4115

Напомним, 19 февраля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,1500 - 27,1700 грн/доллар, евро 30,7365 - 30,7564 грн/евро, российский рубль 0,4100 - 0,4108 грн/рубль.

Справочное значение курса доллара на 20 февраля составило 27,09 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,0933 гривен за доллар, что на 8 копеек ниже, чем установленный 19 февраля (27,1744 за доллар).

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 февраля 2019 года установил официальный курс на уровне 27,08 грн/доллар, что на 9 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 21 февраля установлен на таком уровне: 2708,7563 гривен за 100 долларов (-8,5688 гривен).