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НБУ знизив офіційний курс долара

Новини » Фінанси    20.02.2019 - 16:05
НБУ знизив офіційний курс долара
Фото: колаж (Pixabay)

Курс долара впав на 9 копійок

Національний банк України (НБУ) на 21 лютого 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,08 грн/долар, що на 9 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 21 лютого встановлено на такому рівні: 2708,7563 гривень за 100 доларів (-8,5688 гривень).

При цьому курс долара на 20 лютого становить 2717,3251 гривень за 100 доларів.

НБУ знизив офіційний курс долара

Скріншот (bank.gov.ua)

Довідкове значення курсу долара на 20 лютого склало 27,09 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,0933 гривень за долар, що на 8 копійок нижче, ніж встановлений 19 лютого (27,1744 за долар).

Нагадаємо, курс на відкритті міжбанківського валютного ринку 20 лютого 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 5 копійок до 27,12 грн/долар, курс купівлі до 27,09 гривень за долар. Курс євро у продажу залишився на рівні 30,75 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 6 копійок до 27,17 гривень за долар, купівлі на 6 копійок до 26,98 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 1 копійку до 30,90 гривень за євро.

Курс долара знизився на міжбанку НБУ знизив довідковий курс долара
Теми: Курс долара
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