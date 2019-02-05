Міжбанк закрився зниженням курсу долара

Долар подешевшав на 23 копійки

Курс доллара на межбанке в продаже 5 февраля 2019 года снизился на 23 копейки до 27,15 грн/доллар, курс в покупке до 27,12 грн/доллар. Курс евро в продаже снизился на 30 копеек до 30,98 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,1200 - 27,1500 грн/доллар, евро 30,9547 - 30,9862 грн/евро, российский рубль 0,4133 - 0,4142 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,1200 27,1500

EUR/UAH 30,9547 30,9862

RUB/UAH 0,4133 0,4142

Напомним, 4 февраля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,3650 - 27,3850 грн/доллар, евро 31,2672 - 31,2873 грн/евро, российский рубль 0,4164 - 0,4170 грн/рубль.

Справочное значение курса доллара на 5 февраля составило 27,21 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,2199 гривен за доллар, что на 22 копейки ниже, чем установленный 4 февраля (27,4302 гривен за доллар).

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 февраля 2019 года установил официальный курс на уровне 27,21 грн/доллар, что на 21 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 6 февраля установлен на таком уровне: 2721,5854 гривен за 100 долларов (-20,7838 гривен).