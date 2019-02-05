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Міжбанк закрився зниженням курсу долара

Новини » Фінанси    05.02.2019 - 17:05
Міжбанк закрився зниженням курсу долара
Фото: колаж (Pixabay)

Долар подешевшав на 23 копійки

Курс долара на міжбанку в продажу 5 лютого 2019 року знизився на 23 копійки до 27,15 грн/долар, курс купівлі до 27,12 грн/долар. Курс євро в продажу знизився на 30 копійок до 30,98 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,1200 - 27,1500 грн/долар, євро 30,9547 - 30,9862 грн/євро, російський рубль 0,4133 - 0,4142 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     27,1200     27,1500

EUR/UAH     30,9547     30,9862

RUB/UAH     0,4133       0,4142

Міжбанк закрився зниженням курсу долара

Нагадаємо, 4 лютого 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,3650 - 27,3850 грн/долар, євро 31,2672 - 31,2873 грн/євро, російський рубль 0,4164 - 0,4170 грн/рубль.

Довідкове значення курсу долара на 5 лютого склала 27,21 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,2199 гривень за долар, що на 22 копійки нижче, ніж встановлений 4 лютого (27,4302 гривень за долар).

Національний банк України (НБУ) на 6 лютого 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,21 грн/долар, що на 21 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 6 лютого встановлено на такому рівні: 2721,5854 гривень за 100 доларів (-20,7838 гривень).

НБУ знизив офіційний курс долара Курс долара знижується на міжбанку
Теми: Курс долара
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