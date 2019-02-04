Міжбанк закрився зниженням курсу долара

Долар подешевшав на 13 копійок

Курс доллара на межбанке в продаже 4 февраля 2019 года снизился на 13 копеек до 27,38 грн/доллар, курс в покупке до 27,36 грн/доллар. Курс евро в продаже снизился на 29 копеек до 31,28 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в 27,3650 - 27,3850 грн/доллар, евро 31,2672 - 31,2873 грн/евро, российский рубль 0,4164 - 0,4170 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,3650 27,3850

EUR/UAH 31,2672 31,2873

RUB/UAH 0,4186 0,4193

Напомним, 1 февраля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,4850 - 27,5150 грн/доллар, евро 31,5390 - 31,5707 грн/евро, российский рубль 0,4186 - 0,4193 грн/рубль.

Справочное значение курса доллара на 4 февраля составило 27,43 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,4302 гривен за доллар, что на 14 копеек ниже, чем установленный 1 февраля (27,5795 гривен за доллар).

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 февраля 2019 года установил официальный курс на уровне 27,42 грн/доллар, что на 15 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 5 февраля установлен на таком уровне: 2742,3692 гривен за 100 долларов (-14,7012 гривен).