Міжбанк закрився зниженням курсу долара

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Долар подешевшав на 10 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу 31 січня 2019 року знизився на 10 копійок до 27,65 грн/долар, курс купівлі до 27,60 грн/долар. Курс євро в продажу знизився на 2 копійки до 31,73 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в 27,6000 - 27,6500 грн/долар, євро 31,6820 - 31,7366 грн/євро, російський рубль 0,4218 - 0,4228 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,6000 27,6500

EUR/UAH 31,6820 31,7366

RUB/UAH 0,4218 0,4225

Нагадаємо, 30 січня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в 27,7250 - 27,7550 грн/долар, євро 31,6425 - 31,6712 грн/євро, російський рубль 0,4199 - 0,4206 грн/рубль.

Довідкове значення курсу долара на 31 січня склало 27,74 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,7415 гривень за долар, що на 1 копійку нижче, ніж встановлений 29 січня (27,7594 гривень за долар).

Національний банк України (НБУ) на 1 лютого 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,74 грн/долар, що на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 1 лютого встановлено на такому рівні: 2774,0960 гривень за 100 доларів (-1,4565 гривень).